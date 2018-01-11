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США намерены создать ботов для влияния на аудиторию соцсетей по всему миру

11 января 2018, 22:46

Боты должны будут переводить с арабского, французского, пушту, фарси, урду, русского и корейского на английский язык различные материалы.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). США ищет способы «внедриться в мозги» пользователей соцсетей по всему миру. Для этого Пентагон хочет разработать специальное программное обеспечение, которое будет оценивать возможности для влияния на аудиторию, пишет RT.

Тендер на разработку ПО на правительственном портале разместила армия США.

Боты должны будут обладать способностью переводить с арабского, французского, пушту, фарси, урду, русского и корейского на английский язык различные материалы и анализировать полученные данные. Затем программа будет выдавать информацию о том, есть ли возможность повлиять на проанализированную аудиторию.

Ранее Министерство обороны Соединенных Штатов признало, что с 2008-го по 2011 год потратило на изучение неопознанных летающих объектов почти 22 млн долларов.


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