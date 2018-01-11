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«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции

11 января 2018, 22:24 , Фото: Ильнар Тухбатов

«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции После 50 туров регулярного чемпионата КХЛ казанский клуб остается на первом месте.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в чемпионате КХЛ наступил недельный перерыв. После 50 матчей в активе «Ак Барса» 91 очко, вторым на «Востоке» идет «Автомобилист» из Екатеринбурга (90 очков), третьим в роли лидера своего дивизиона – «Авангард» (Омск), 80 очков, четвертым – нижнекамский «Нефтехимик», 82 очка.

13 – 14 января в столице Казахстана Астане пройдет традиционный «Матч звезд» КХЛ. Сборной «Востока» будет руководить главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров. Под его началом порадуют публику трое игроков «Ак Барса». Это голкипер Эмиль Гарипов, защитник Андрей Марков и нападающий Владимир Ткачев. Вместе с ними за честь «Востока» постоят двое нижнекамцев – голкипер Илья Ежов и американский нападающий Дэн Секстон.

Пока же после вчерашней победы в Риге над местным «Динамо» игроки «Ак Барса» получили полтора выходных дня. На вечернюю тренировку команда соберется завтра. 17 января в очередном туре чемпионата КХЛ казанцы примут дома финский «Йокерит», нижнекамцы – столичный ЦСКА.


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