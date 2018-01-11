Путин рассказал о предпочтениях в отдыхе на новогодних праздниках

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Предпочтения Президента РФ Владимира Путина во время новогодних праздников традиционно падают на Россию. Об этом Путин рассказал на встрече с журналистами, сообщает Газета.Ru.

«Что касается новогодних праздников, я все праздники провожу в России. Такая традиция», – заявил Путин.

Из дома, где российский лидер отметил Новый год, он отправился в Сибирь, которая порадовала его морозной погодой.

«Там был мороз -33, но мне это нравится», – поделился Президент РФ.

Напомним, в августе свой небольшой отпуск Путин также провел в России. В Тыве он занимался рыбалкой, подводной охотой и сплавлялся по горным рекам.