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Путин рассказал о предпочтениях в отдыхе на новогодних праздниках

11 января 2018, 21:40

Российский лидер отметил Новый год дома, затем отправился в Сибирь.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Предпочтения Президента РФ Владимира Путина во время новогодних праздников традиционно падают на Россию. Об этом Путин рассказал на встрече с журналистами, сообщает Газета.Ru.

«Что касается новогодних праздников, я все праздники провожу в России. Такая традиция», – заявил Путин.

Из дома, где российский лидер отметил Новый год, он отправился в Сибирь, которая порадовала его морозной погодой.

«Там был мороз -33, но мне это нравится», – поделился Президент РФ.

Напомним, в августе свой небольшой отпуск Путин также провел в России. В Тыве он занимался рыбалкой, подводной охотой и сплавлялся по горным рекам.


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