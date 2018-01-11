Путин назвал атаку на Хмеймим попыткой разрушить отношения РФ с Турцией и Ираном

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Атака на российскую авиабазу Хмеймим в Турции является провокацией и нацелена на разрушение отношений России с Турцией и Ираном. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами отечественных СМИ в редакции «Комсомольской правды», пишет «Газета.Ru».

«Это попытка разрушить отношения с Турцией и Ираном. Это провокация», – заявил Путин.

Президент также сообщил, что незадолго до атаки он созванивался с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Там провокаторы были, но не турки, и мы знаем их», – добавил он.

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим при помощи дронов вечером 6 января. Российским солдатам удалось ее отразить. Минобороны РФ определило место запуска дронов, напавших на российскую авиабазу. Как стало известно, беспилотники вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации в Идлибе, который контролируют силы умеренной оппозиции.

