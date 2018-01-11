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Политика

Путин ответил на заявление Госдепа США о недопуске Навального к выборам

11 января 2018, 20:20

По мнению Президента РФ, Вашингтон «прокололся», сделав ставку на оппозиционера.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Заявление Госдепартамента США о недопуске оппозиционера Алексея Навального к президентским выборам говорит о том, кого Штаты хотят видеть «у руля» России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами отечественных СМИ в редакции «Комсомольской правды», сообщает «Интерфакс».

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют – видимо, говорится о предпочтениях американской администрации… говорит о том, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали», — заявил Путин.

Ранее Госдепартамент официально прокомментировал отказ ЦИКа оппозиционеру Алексею Навальному в праве участвовать в выборах-2018. Представитель Госдепа Клэй Ноэл отметил, что в США обеспокоены столь строгими мерами по отношению к «независимым голосам», а также призвал к справедливым выборам.

В российском посольстве в США эти заявления назвали абсолютно необоснованными и политизированными, а также предостерегли Вашингтон от попыток вмешаться в президентские выборы.


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