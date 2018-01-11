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Наука и образование

Учебник по истории России про события на Украине отправили на экспертизу в РАН

11 января 2018, 20:12

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что в учебнике события, произошедшие в Киеве весной 2014 года, названы «революцией».
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Учебник «История России: начало XX – начало XXI века» для 10-го класса издательства «Дрофа» отправят на дополнительную экспертизу в Российскую академию наук. РАН должна будет представить результаты в Минобрнауки РФ до 27 января. Об этом говорится в протоколе заседания совета министерства, опубликованном на его сайте.

Учебник по истории России подготовлен Олегом Волобуевым, Сергеем Карпачевым и Петром Романовым.

Ранее в СМИ сообщалось, что сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что этом учебнике события, произошедшие в Киеве весной 2014 года, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией, названы «революцией».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила изучить российские учебники по истории на политическую, юридическую, правовую корректность описания событий, посвященных присоединению Крыма к России. 


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