Учебник по истории России про события на Украине отправили на экспертизу в РАН

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Учебник «История России: начало XX – начало XXI века» для 10-го класса издательства «Дрофа» отправят на дополнительную экспертизу в Российскую академию наук. РАН должна будет представить результаты в Минобрнауки РФ до 27 января. Об этом говорится в протоколе заседания совета министерства, опубликованном на его сайте.

Учебник по истории России подготовлен Олегом Волобуевым, Сергеем Карпачевым и Петром Романовым.

Ранее в СМИ сообщалось, что сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что этом учебнике события, произошедшие в Киеве весной 2014 года, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией, названы «революцией».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила изучить российские учебники по истории на политическую, юридическую, правовую корректность описания событий, посвященных присоединению Крыма к России.