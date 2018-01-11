Путин поздравил российские СМИ с наступающим праздником

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил отечественные СМИ с наступающим профессиональным праздником – Днем российской печати, который отмечается 13 января. Глава государства озвучил свое поздравление на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств в редакции газеты «Комсомольская правда».

«Поздравляю всех причастных к этой замечательной профессии, интересной, очень важной и сложной, и, как это ни печально, подчас опасной, но очень нужной. Поздравляю вас и желаю всего самого доброго вам, всем вашим коллегам, всем, кто работает и в печатных СМИ, и в электронных, и в Интернете как в средствах массовой информации», – цитирует Президента пресс-служба Кремля.

Путин также отметил многочисленные положительные черты характера журналистов. «Люди в вашем цехе интересные, неординарные, творческие, подчас очень талантливые. Хочу выразить надежду, что все эти качества, весь талант, все усилия будут идти на благо обществу и гражданам России», – отметил он.

На встрече также обсуждались актуальные вопросы в сфере современной журналистики, уточняет кремлевская пресс-служба.