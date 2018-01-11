Россиянка Виролайнен стала 16-й в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону в Германии

(Набережные Челны, 11 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Россиянка Дарья Виролайнен стала 16-й в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в немецком местечке Рупольдинг.

Виролайнен стала лучшей из наших соотечественниц, допустив всего один промах.

Первой к финишу пришла итальянская биатлонистка Доротея Вирер, она не допустила ни одного промаха и показала отличную скорость.

Со вторым временем финишировала финская спортсменка Кайса Мякарайнен, допустив один промах и отстав от лидера на 12,7 секунды. Третье время сегодня показала канадская биатлонистка Розанна Крофорд, не допустив при этом ни одного промаха.

Завтра, 12 января, пройдет мужская эстафета, начало в 16.20.

