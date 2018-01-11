Путин заявил о нехватке в России подготовленных специалистов рабочих профессий

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками – авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее» заявил о нехватке хорошо подготовленных специалистов рабочих профессий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», – сказал глава государства.

По мнению Путина, бывшая система подготовки рабочих специалистов невостребована и нуждается в обновлении. «Мы организуем сейчас целую большую систему подготовки», – отметил он.

Президент подчеркнул, что профессиональная подготовка в этой сфере должна быть постоянной.

«Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением, – заключил Путин. – Если хочешь быть хорошим специалистом, нужно каждый день заниматься подготовкой, совершенствоваться».