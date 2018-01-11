Челнинцы развесили в парках около ста кормушек для пернатых

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В парках Набережных Челнов в рамках республиканской акции «Птичья столовая» появилось около ста кормушек для птиц. Об этом пишут «Челнинские известия».

Кормушки изготавливают школьники, а затем развешивают их в парках, чтобы помочь птицам перезимовать. Благодаря акции 50 «столовых для пернатых» появилось в парке Победы, еще столько же – в парке культуры и отдыха поселка ГЭС.

Акция стартовала 20 декабря и продлится по 18 февраля. Ее участники могут сфотографироваться с кормушками – авторов лучших работ поощрят. Фото следует прислать на электронный адрес: park_nabchelnyt@mail.ru.