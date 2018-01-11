Видео: буран в Астане сдувает с ног людей

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено как сильный ветер в столице Казахстана в Астане сдувает с ног людей.

По информации казахстанских изданий, в Астане не работает аэропорт, отключено энергоснабжение в нескольких районах, закрыты дороги из города по всем направлениям. На улицах Астаны ветер срывает со зданий облицовку, шифер с крыш, а также рекламные вывески.

Сегодня занятия для всех школьников, а также учащихся 1-2 курсов колледжей были отменены.