Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Видео: буран в Астане сдувает с ног людей

11 января 2018, 19:49

В столице Казахстана не работает аэропорт, отключено энергоснабжение в нескольких районах, закрыты дороги из города по всем направлениям.

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено как сильный ветер в столице Казахстана в Астане сдувает с ног людей.

По информации казахстанских изданий, в Астане не работает аэропорт, отключено энергоснабжение в нескольких районах, закрыты дороги из города по всем направлениям. На улицах Астаны ветер срывает со зданий облицовку, шифер с крыш, а также рекламные вывески.

Сегодня занятия для всех школьников, а также учащихся 1-2 курсов колледжей были отменены. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter