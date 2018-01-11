Россия решила не приглашать наблюдателей ПАСЕ на президентские выборы

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не будут приглашены на выборы Президента России в этом году. Об этом заявил руководитель думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

«Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем… В условиях, когда Россия уже третий год подряд не будет участвовать в работе ПАСЕ, вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение», – отметил Слуцкий.

По его словам, представители других международных организаций, например ОБСЕ, будут приглашены. Сейчас формируются списки приглашенных.

Ранее сообщалось, что Госдума решила не направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ, поскольку в регламент организации не внесли требуемые Россией поправки о запрете дискриминации делегаций.