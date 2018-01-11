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Происшествия

На полигоне под Астраханью рядовой разогревал тушенку и сжег БТР

11 января 2018, 19:35

Бронетранспортер БТР-82А стоит свыше 28 миллионов рублей.

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Рядовой на полигоне в Астраханской области разогревал тушенку и случайно сжег БТР, передает РИА Новости.

 

Рядовой развел вблизи военной машины огонь для приготовления пищи, произошел пожар и бронетранспортер сгорел. Бронетранспортер БТР-82А стоит свыше 28 миллионов рублей. Солдат ущерб возмещать не будет, его военный суд отправил на полгода в штрафбат.

По информации местных изданий, инцидент случился во время учений на полигоне в Астраханской области еще весной, однако видео появилось в сетях только сегодня.


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