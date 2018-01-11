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Волонтеры штабов Путина, Явлинского и Собчак начали сбор подписей в Челнах

11 января 2018, 19:30

Стойки по сбору подписей в поддержку кандидатов в Президенты России размещены в крупнейших торговых центрах Автограда.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Активную деятельность по сбору подписей в поддержку кандидатов в Президенты России – Владимира Путина, Григория Явлинского и Ксении Собчак развернули сегодня волонтеры штабов претендентов на пост главы государства.

Наибольшая активность наблюдалась сегодня у стоек действующего лидера России, сообщают «Челнинские известия»

«Я работаю в сфере образования, за этот год у меня поднялась зарплата, я чувствую уверенность в завтрашнем дне. Естественно, я хочу, чтобы такая спокойная, стабильная жизнь была обеспечена России и впредь», – пояснила свой голос в поддержку кандидатуры Путина Дания Хидиатуллина.

«Ежегодно нам индексируют пенсии, мы уже привыкли к этому, но помним и те времена, когда такого и в помине не было. Молодым мамам стали выдавать деньги за рождение первенца, когда еще такое было?» – присоединились к ней супруги Волковы.

Уверены, что быстро наберут необходимое количество голосов в поддержку своих кандидатов и представители партий «Яблоко» и «Гражданская инициатива».
 


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