В главном бою турнира ММА «Битва за Самару» выступит боец из Татарстана Ринат Фахретдинов

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Федерация ММА РТ продолжает набирать рейтинговые очки на профессиональных турнирах ММА.

В Самаре 2 февраля пройдет очередной профессиональный международный бойцовский турнир «Битва за Самару». Организаторы планируют провести десять рейтинговых поединков с участием лучших бойцов ММА из разных регионов России. Главным поединком вечера будет противостояние представителя клуба «Ирбис» Федерации ММА Альметьевска Рината Фахретдинова и французского панчера Кевина Оливера из марсельского клуба Team Waps.

«Я всегда оцениваю своих соперников очень высоко. Постараюсь показать хороший зрелищный поединок, которого ждут зрители. Смотрел его поединки, выстраивал тактику поединка под его манеру ведения боя. Есть уже свои домашние наработки. А дальше как пойдет… Мы все строим планы на бой и хотим выиграть, но победитель будет только один, и ММА – это непредсказуемый вид спорта. Один удар может решить исход поединка, поэтому настрой очень серьезный. Рвусь в рейдж, давно не дрался из-за травм. Хочу 1-го числа на взвешивании посмотреть в глаза своему противнику и 2-го выйти на бой», – прокомментировал предстоящий поединок Ринат Фахретдинов.

В женском дивизионе школу ММА РТ представит боец из клуба «Золотая орда» Федерации ММА Набережных Челнов Елена Багнюк, которая пока еще не проиграла не одного поединка. Ее оппонентом на ринге будет Ксения Гусева.