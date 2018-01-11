На Украине суд отправил в психбольницу мужчину, разобравшего в доме отопление из-за российского газа

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). На Украине суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который разобрал отопление в доме из-за российского газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Вести».

Инцидент случился в Виннице. Горожанин разобрал все домашние электроприборы и газовый котел. Он сам объяснил свой поступок тем, что дом отапливается российским газом. Мужчина также совершил многого такого, что сложно увязать со здравым смыслом.

Врачи-психиатры Винницкой областной психоневрологической больницы установили, что мужчина представляет опасность для себя и окружающих, может нанести вред людям и не осознает свои действия, так как находится под влиянием болезни.

По информации издания, на Украине примерно 1,2 млн жителей страдает психическими расстройствами.