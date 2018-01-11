В олимпиаде КФУ по истории приняли участие 200 российских школьников

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Сегодня стартовал очный тур межрегиональных предметных олимпиад Казанского федерального университета для школьников 9 – 11-х классов. Сегодня 200 старшеклассников, желающих получить дополнительные баллы для поступления в КФУ, выполнили задания по истории, сообщается на портале вуза.

Выполнить олимпиадные задания школьники смогли на базе КФУ в Казани, филиала университета в Набережных Челнах, а также в Йошкар-Оле. Около половины из всех участников олимпиады по истории проходили испытания в столице Татарстана.

Как рассказала руководитель Малого университета КФУ Диляра Муравьева, в Казани олимпиаду по истории написали представители Башкирии, Чебоксар, Челябинской, Кировской областей, а также различных городов и районов республики.

«Ребятам предлагались и тестовые и творческие задания, в том числе на работу с картами. Было много интересных творческих заданий – наши преподаватели очень постарались», – отметила она.

По словам Муравьевой, в этом году ожидается участие в очном туре межрегиональных предметных олимпиад КФУ около пяти тысяч школьников.

До 15 февраля очные испытания пройдут для старшеклассников по 20 предметам. 15 января состоятся олимпиадные испытания по математике. Их также можно будет написать в Казани, Набережных Челнах и Йошкар-Оле.

В отборочном интернет-туре межрегиональных предметных олимпиад КФУ приняли участие более 23 тыс. старшеклассников из 69 регионов России и четырех стран СНГ. Самыми популярными стали олимпиады по обществознанию, математике, русскому и английскому языкам.

Межрегиональные предметные олимпиады проводятся Казанским федеральным университетом уже 14-й год подряд.