В Хабаровске задержали 14-летнюю девочку, отправившуюся работать моделью в Японию

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Хабаровске полицейские задержали 14-летнюю жительницу Хакасии, которая одна летела в Японию для работы в модельном агентстве, передает РИА Новости.

Девочка без родителей вылетела из Абакана в Красноярск, затем в Хабаровск. Оттуда она планировала добраться до Токио. Разрешительных документов у нее не было. В телефонном разговоре родители девочки, бизнесмены, подтвердили, что не против ее самостоятельных путешествий.

Девочку поместили в хабаровский центр оказания помощи семье и детям, откуда ее затем забрали родители. Информацию об этом путешествии направили в инспекцию по делам несовершеннолетних в Хакасию.