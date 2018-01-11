Туск предупредил о риске выхода Польши из Евросоюза

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Польша может провести референдум о выходе из Европейского Союза. Об этом предупредил бывший польский Премьер-министр, ныне президент Евросовета Дональд Туск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Процесс может быть инициирован правящей партией «Право и справедливость» в случае прекращения финансирования со стороны ЕС. Для ее руководства не имеют значения такие преимущества союза, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность, пояснил политик.

При этом действующие власти в случае проведения плебисцита «приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться», добавил он.

Несмотря на это, президент Евросовета подчеркнул: «В Брюсселе еще всерьез надеются, – не скажу, что верят, этого, к сожалению, уже нет, – что Польша все же останется в Евросоюзе».

Еврокомиссия вправе ограничивать доступ стран-членов ЕС к бюджетным средствам за несоблюдение принципа верховенства права, заявлял еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер. Польша уже два года подвергается критике со стороны руководства Евросоюза за несоблюдение этого принципа при проведении судебной реформы. Страна может по этой причине лишиться права голоса в Совете ЕС.