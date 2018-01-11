(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В аэропорту Варшавы во время приземления у самолета отказало шасси, сообщается в публикации на сайте «Пятого канала».

В аэропорту Фредерика Шопена в Варшаве совершил жесткую посадку лайнер польской авиакомпании. У самолета не вышла передняя стойка шасси. На борту находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа. Обошлось без пострадавших.

Работа аэропорта была временно приостановлена. После того, как поврежденный самолет и обломки убрали с посадочной полосы, аэропорт продолжил работу.