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Происшествия

В аэропорту Варшавы во время приземления у самолета отказало шасси

11 января 2018, 18:49

После того, как поврежденный самолет и обломки убрали с посадочной полосы, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В аэропорту Варшавы во время приземления у самолета отказало шасси, сообщается в публикации на сайте «Пятого канала».

В аэропорту Фредерика Шопена в Варшаве совершил жесткую посадку лайнер польской авиакомпании. У самолета не вышла передняя стойка шасси. На борту находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа. Обошлось без пострадавших.

Работа аэропорта была временно приостановлена. После того, как поврежденный самолет и обломки убрали с посадочной полосы, аэропорт продолжил работу.


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