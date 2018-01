Обнаружен способ внедряться в чужие переписки в WhatsApp’е

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Криптографы из Рурского университета в Германии нашли способ внедряться в чужие переписки в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wired.

Любой имеющий доступ к серверам мессенджера имеет возможность добавлять в приватные групповые чаты новых участников, не дожидаясь одобрения администраторов. После этого он может читать все новые сообщения.

При этом доступ к серверам WhatsApp’а могут получить только сотрудники самого мессенджера, власти и киберпреступники, отмечает издание.

По словам немецких исследователей, они донесли информацию об уязвимости до представителей мессенджера еще в июле прошлого года. Те в ответ заявили об исправлении одной из проблем, но саму угрозу с незаметным добавлением новых юзеров сочли теоретической, отмечает РИА «Новости».

После публикации материала руководитель службы безопасности компании Facebook, владеющей приложением, Алекс Стамос заметил, что участники переписки получают уведомление о присоединении нового пользователя и могут сами оценить риски. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

Read the Wired article today about WhatsApp – scary headline! But there is no a secret way into WhatsApp groups chats. The article makes a few key points. https://t.co/XCvlcolFiA