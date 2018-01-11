Генштаб заподозрил украинское происхождение взрывчатки у атаковавших Хмеймим дронов

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Беспилотники, атаковавшие российские авиабазы Хмеймим и Тартус в Сирии, были оснащены каждый десятью боеприпасами, а взрывчатку для них могли изготовить на Украине. Такие выводы озвучили в генштабе ВС РФ по итогам анализа атак боевиков 6 января, пишет газета «Коммерсантъ».

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов», – рассказал начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Военный также добавил, что сейчас ведутся исследования для установления страны-изготовителя взрывчатки.

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим при помощи дронов вечером 6 января. Российским солдатам удалось ее отразить. Минобороны РФ определило место запуска дронов, напавших на российскую авиабазу. Как стало известно, беспилотники вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации в Идлибе, который контролируют силы умеренной оппозиции.