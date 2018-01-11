(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Вчера в Альметьевске простились с почетным гражданином города Васылом Хузахметовым, который скончался на 91-м году жизни 9 января. Об этом сообщает газета «Знамя труда».

В гражданской панихиде принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Васыл Фатыхович был членом бюро Альметьевского горкома партии. Партия собирала вокруг себя таких сынов, которые своим трудом, делами, отношением к людям показывали, как надо обустраивать это общество и эту жизнь. Он был единственным в республике председателем райисполкома, который три созыва являлся членом президиума Верховного Совета ТАССР. Это о многом говорит: в том числе и об отношении к нему со стороны руководства республики тех лет», – отметил, в частности, Мухаметшин.

По его словам, после ухода на пенсию Васыл Хузахметов остался таким же востребованным, как и во время своей трудовой деятельности. Он возглавил Совет ветеранов и много сделал для организации.

«Он – пример, как надо прожить эту жизнь. Выдающегося сына провожаем в последний путь», – добавил Председатель Госсовета РТ.

Отдельно со словами признательности в адрес усопшего выступили глава района Айрат Хайруллин, председатель республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) Хабир Иштиряков, который передал на хранение его сыну почетный знак «За заслуги в ветеранском движении Республики Татарстан».