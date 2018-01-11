Общественная организация РТ «Рак победим» выиграла грант Президента России

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Общественная организация РТ «Рак победим» победила в конкурсе на предоставление грантов Президента России, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Гранты выделяются на развитие институтов гражданского общества.

Полученные средства организация направит на поддержку людей со злокачественными новообразованиями в центре социально-психологической поддержки «Второе дыхание» в Набережных Челнах. На учете в этом центре, по данным на начало 2017 года, с диагнозом «рак» состоят более 15 тысяч пациентов.

Благодаря полученным средствам пациенты смогут проходить индивидуальные консультации специалистов, участвовать в групповых занятиях для онкопациентов и их близких, в специализированных образовательных школах и в творческих занятиях.

Поддержкой пациентов центра занимаются татарстанцы, которые прошли весь путь лечения и излечились.