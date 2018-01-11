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Политика

Путин утвердил основы госполитики по защите населения и территорий от ЧС

11 января 2018, 18:30

На защиту населения влияют стихийные бедствия, техногенные катастрофы, особо опасные инфекционные заболевания людей, животных и растений.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Утверждены основы государственной политики России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций до 2030 года. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале Кремля.

Согласно документу, основные угрозы, влияющие на состояние защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, – стихийные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, особо опасные инфекционные заболевания людей, животных и растений.

«Целью государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций является обеспечение устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях», – говорится в указе Президента РФ.

Приоритетные направления госполитики в этой сфере – применение систем дистанционного мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием космических аппаратов; создание робототехнических комплексов, способных выполнять функции разведки, обнаружения источников опасности, их ликвидации; развитие взаимодействия с иностранными центрами управления в кризисных ситуациях и другие. 


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