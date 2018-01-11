Уроженки Челябинска нарвались на опера, продавая ребенка в сексуальное рабство

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Две уроженки Челябинска нарвались на оперативного работника правоохранительных органов, пытаясь продать девочку в сексуальное рабство. Об этом говорится в публикации РИА Новости.

Накануне в московском ресторане две женщины продали мужчине 13-летнюю девочку для работы проституткой. Однако этим мужчиной был сотрудник правоохранительных органов, который действовал в рамках специальной операции.

Женщины задержаны и дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.