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Происшествия

Уроженки Челябинска нарвались на опера, продавая ребенка в сексуальное рабство

11 января 2018, 17:59

В московском ресторане женщины продали мужчине 13-летнюю девочку для работы проституткой.

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Две уроженки Челябинска нарвались на оперативного работника правоохранительных органов, пытаясь продать девочку в сексуальное рабство. Об этом говорится в публикации РИА Новости.

 

Накануне в московском ресторане две женщины продали мужчине 13-летнюю девочку для работы проституткой. Однако этим мужчиной был сотрудник правоохранительных органов, который действовал в рамках специальной операции.

Женщины задержаны и дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.


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