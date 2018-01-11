Кассовые сборы российских лент достигли рекордных 13 млрд в год

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Кассовые сборы отечественного кино в ушедшем году выросли на десять процентов по сравнению с предыдущим годом и достигли рекордных 13 млрд рублей, сообщает ТАСС.

В 2017 году 55 миллионов зрителей посмотрели российские фильмы в кинотеатрах. Это на 19,5 млн зрителей больше, чем в 2016 году.

Каждый четвертый билет зрители покупали на сеанс российского фильма – всего за прошлый год было продано 213,4 млн билетов. В российский прокат вышел 471 фильм, из них 123 – отечественного производства. При этом число иностранных релизов возросло с 330 до 348 фильмов.

Более половины зрителей (60 процентов) предпочитают смотреть отечественные киноленты.

В число десяти самых кассовых картин года вошли три российские картины – «Движение вверх» (третье место), «Последний богатырь» (второе место) и «Притяжение» (10-е место).