Ирак выразил надежду на помощь России в восстановлении страны

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Иракские власти видят Россию в роли активного инвестора в послевоенную экономику страны. Об этом заявил официальный представитель Правительства Ирака Саад аль-Хадиси, сообщает РИА «Новости».

«Россия — важное государство в международном сообществе и имеет активную роль в подготовке восстановления стабильности и поддержке усилий иракского Правительства по реконструкции. Российские компании также могут помочь в инвестиционном процессе на иракском рынке», — считает Саад аль-Хадиси.

Он также пригласил российские компании поучаствовать в будущей инвестиционной конференции в Кувейте. Целью мероприятия станет привлечение инвесторов для восстановления иракской экономики после войны с ИГ*.

Российские компании энергетического, транспортного, промышленного и жилищного секторов смогли бы сыграть ключевую роль в этой конференции, подчеркнул представитель иракского Правительства.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.