В Казани наградили школьников-победителей конкурса ко Дню работника прокуратуры

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Сегодня среди учащихся школ Кировского и Московского районов Казани подвели итоги третьего ежегодного творческого конкурса «Роль прокурора в обществе», приуроченного ко Дню работника прокуратуры. Всего было принято 194 работы.

Школьники предоставили на суд жюри рисунки и сочинения.

«Они в сочинениях пишут свои мысли, рассуждают на тему роли прокурора в обществе и соответственно пытаются раскрыть эту тему в своих рисунках. Очень получаются, на мой взгляд, глубокие работы и письменные, и что касается изобразительного искусства. Может быть, они выполнены не на высоком уровне, но, тем не менее, все это идет от сердца, у детей по-другому не бывает. Это очень хорошо для воспитания детей», – рассказал прокурор Кировского района Казани Равиль Вахитов.

Награждали детей в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей. В день награждения школьники, в свою очередь, поздравляли сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником: дарили им стихи, песни и танцы.

Гран-при конкурса в этом году получили брат и сестра Ананьевы из школы №137. Василиса – ученица первого класса, а ее брат Тимерхан – учится в пятом. Они работали над своими сочинениями и рисунками с мамой и с учителем Луизой Аскаровой на протяжении месяца. Их работы удивили сотрудников прокуратуры.

«Мне мама делала сначала такую большую фигурку, потом она написала мне простым карандашом, а я все обводила», – рассказывает Василиса о том, как она готовилась к конкурсу. «Хотя и буквы еще не все знает», – добавляет Луиза Аскарова.

Василиса и Тимерхан говорят, что в будущем мечтают стать прокурорами. Тимерхан участвует в конкурсе уже второй раз, в прошлом году ему удалось занять первое место.

«Я участвую не потому, что хочу получить призы, а потому, что интересно каждый раз что-то писать, с каждым годом я узнаю все больше и больше. Я написал сочинение, но не смог так красиво нарисовать рисунок. Мне мама обвела его, я красным разрисовал. Еще был один маленький рисунок на странице сочинения, его я срисовывал с фото прокурора Кировского района», – поделился Тимерхан Ананьев.

В подарок, кроме диплома, обладателям гран-при вручили сертификаты на три тысячи рублей каждому в спортивный магазин. За первое место школьники получили сертификаты на пять тысяч рублей, за второе – на три тысячи, за третье – сертификат на тысячу рублей.

В номинации «Сочинение» в старшей возрастной группе 1 место заняла Камилла Бадалова из школы №81, в младшей группе Аршидин Исмаилов из гимназии №15.

В номинации «Рисунок» в средней группе обладателем 1 места стала Карина Зайнуллова из школы №32, в младшей группе – Ульяна Данилова, ученица гимназии №4.