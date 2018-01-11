В Уфе снесли частный дом, пока хозяин был в командировке

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Уфе снесли частный дом, пока хозяин Фардат Шайнуров был в командировке, сообщает ИА «Башинформ».

Уфимец отправился на месяц в командировку, а когда вернулся, то на месте своего дома обнаружил груду обломков. Шайнуров возмущен тем, что о сносе его никто не предупредил. В доме находились мебель, бытовая техника и все другие вещи, необходимые для домашнего обихода.

Рядом ведется стройка. Застройщик и муниципальные власти в один голос утверждают, что не причастны к демонтажу этого дома. Сейчас уфимец вместе с семьей живет у родственников и пытается найти того, кто лишил его крыши над головой.

Региональное Следственное управление СКР начало проверку после сноса частного дома.

