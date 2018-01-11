Космолог КФУ вошел в список самых цитируемых ученых мира

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Ведущий научный сотрудник НИЛ «Космология» КФУ, профессор Института пространственных исследований в Барселоне Сергей Одинцов попал в обновленный рейтинг Highly Cited Researchers, сообщает пресс-служба КФУ.

Престижный рейтинг включает имена более трех тысяч ведущих исследователей в 21 области науки – от клинической медицины до экономики. В данном рейтинге, составленном компаниями Clarivate Analytics и Thomson Reuters, оказалось всего трое россиян, один из них – сотрудник КФУ.



Сергей Одинцов является автором свыше полутысячи работ по теории гравитации, космологии и математической физике. Имя ученого фигурирует в топ-листе рейтинга в разделе «Физика».



В рейтинг попадают имена тех ученых, чьи научные исследования за последние десять лет значительно повлияли на мировую науку. На статьи Сергея Одинцова за последнее десятилетие ссылались более 25 тысяч раз.



Самая цитируемая работа написана Одинцовым совместно с японским физиком Шиничи Ножири и посвящена «темной энергии», из которой, согласно современным представлениям, примерно на 70 процентов состоит Вселенная.