СКР: Подтверждения версии взрыва на борту Ту-154 под Смоленском отсутствуют

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Польша не предоставила доказательств, подтверждающих, что на борту самолета Президента Леха Качиньского произошел взрыв, передает РИА Новости заявление СКР.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что СКР проверил версию о взрыве на борту самолета Президента Польши, версия не подтвердилась.

К аналогичному выводу пришли специалисты Международного авиационного комитета (МАК) по результатам собственного расследования.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году врезался в дерево и потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск. Все люди в самолете погибли. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров, среди которых было руководство Польши, а также восемь членов экипажа. Самолет Президента Польши летел на траурные мероприятия в Катынь.