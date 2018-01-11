В Москве состоялся концерт памяти дирижера Фуата Мансурова

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского прошел концерт «Музыкальное приношение учителю», посвященный памяти маэстро Фуата Мансурова. Об этом сообщает Полномочное представительство РТ в РФ.

10 января народному артисту России, Татарстана, Казахстана исполнилось бы 90 лет.



В концерте приняли участие выдающиеся мастера искусств, молодые исполнители, дирижеры – ученики профессора Фуата Мансурова из России и зарубежья. Среди них – оркестр «Новая музыка» из Татарстана под руководством Анны Гулишамбаровой, дирижер московского театра «Новая опера», заслуженный артист РТ Василий Валитов, дирижер Большого театра России Алексей Богорад, дирижер оркестра Giraud Ensemble Zurich Сергей Симаков (Германия – Швейцария) и другие.

В программе прозвучали произведения Л. Бетховена, С. Рахманинова, П. Чайковского, Дж. Россини, Н. Римского-Корсакова, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Е. Светланова, Г. Жубановой.



Фуат Мансуров – единственный музыкант, проработавший более 40 лет дирижером Государственного академического Большого театра России. Более 20 лет он был главным дирижером и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра РТ. Ему предлагали возглавить оркестр в Австралии, Президентский оркестр Турции, оперу Аргентины, но выдающийся музыкант остался в России.



На вопрос: «Почему вы приезжаете в Казань, имея столько зарубежных предложений?», Фуат Мансуров отвечал: «Кан тарта… Я – татарин, я несу татарскую культуру».