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Болельщики «Рубина» признали гол Карадениза в ворота «Анжи» самым красивым в 2017 году

11 января 2018, 17:40

Забитый мяч турецкого полузащитника казанцев набрал почти половину зрительских голосов.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Лучшим забитым мячом казанского «Рубина» в 2017 году болельщики команды признали гол Гекдениза Карадениза в ворота махачкалинского «Анжи». Об этом сообщается на официальном сайте «Рубина».

Голосование болельщиков прошло в официальном сообществе казанского клуба в социальной сети «ВКонтакте». Забитый мяч Карадениза в августе в казанском матче против «Анжи» выбрали почти 500 поклонников «Рубина», тогда как всего участие в голосовании приняли чуть более тысячи интернет-пользователей.
 


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