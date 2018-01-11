Болельщики «Рубина» признали гол Карадениза в ворота «Анжи» самым красивым в 2017 году

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Лучшим забитым мячом казанского «Рубина» в 2017 году болельщики команды признали гол Гекдениза Карадениза в ворота махачкалинского «Анжи». Об этом сообщается на официальном сайте «Рубина».

Голосование болельщиков прошло в официальном сообществе казанского клуба в социальной сети «ВКонтакте». Забитый мяч Карадениза в августе в казанском матче против «Анжи» выбрали почти 500 поклонников «Рубина», тогда как всего участие в голосовании приняли чуть более тысячи интернет-пользователей.

