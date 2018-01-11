Tele2 провела год по другим правилам

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Tele2 подвела итоги 2017 года и поздравляет всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Мы благодарим клиентов за выбор наших услуг и продолжим создавать инновационные сервисы, которые отвечают интересам и стилю жизни пользователей.

В начале 2017 года Tele2 представила новую бизнес-стратегию lifestyle enabler. Компания вышла за рамки привычного восприятия оператора связи, став создателем и ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. В поддержку новой стратегии Tele2 внедрила коммуникационную платформу «Другие правила».

Новый бизнес-подход доказал свою эффективность и обеспечил компании качественный прирост абонентской базы. По итогам III квартала 2017 года, число абонентов в сети Tele2 превысило 40,3 млн человек.

В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Сейчас услуга 4G от Tele2 доступна в 50 регионах России. Эксперты Роскомнадзора неоднократно признавали Tele2 лидером по динамике строительства радиоэлектронных средств стандарта LTE в России. Кроме того, по оценке ведомства, оператор занял третье место среди компаний «большой четверки» по количеству действующих базовых станций в России.

В уходящем году Tele2 стала лидером в развитии MVNO в России. Виртуальные операторы на базе сети Tele2 были запущены с такими компаниями, как «Ростелеком», Сбербанк, «ТрансТелеком», «Тинькофф Банк» и другими. Сейчас у Tele2 больше всех на рынке действующих MVNO-проектов, ряд из которых уже имеет солидную абонентскую базу. В декабре компания создала собственную MVNE-платформу, поставив создание виртуальных операторов на поток.

В течение всего года оператор запускал эксклюзивные продукты, цель которых − привнести комфорт и новые возможности в жизнь пользователей. Так, в январе 2017 года Tele2 представила инновационный для российского телеком-рынка продукт – услугу переноса остатков. Минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорают» в конце месяца, а переносятся на следующий период.

В апреле компания запустила тарифную линейку «Мой Tele2» с новой архитектурой и уникальным наполнением. Одной из особенностей этой линейки стал безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, оператор сделал бесплатными звонки на номера Tele2 внутри региона и по всей России, чтобы они не расходовали пакет минут.

В сентябре Tele2 внедрила сервис «Настройте тариф для себя», который позволяет улучшить параметры тарифа и адаптировать его к нуждам абонента. Его пользователи сами определяют наполнение своего тарифного плана, изменяя пакет интернет-трафика, минут или SMS. Дополнительные пакеты автоматически становятся частью тарифа.

В октябре оператор запустил еще один уникальный продукт, не имеющий аналогов на российском телеком-рынке – услугу «Обмен минут на Гб». Сервис позволяет менять минуты на дополнительные гигабайты. За полтора месяца клиенты Tele2 обменяли свыше 112 миллионов минут на более чем 2 петабайта интернет-трафика.

В соответствии с новой бизнес-стратегией Tele2 разработала бонусные программы, эксклюзивные сервисы в партнерстве с другими компаниями: скидки на электронные книги, персональные предложения в интернет-магазинах, услуги такси, участие в тренингах, подписки для просмотра кинофильмов и многое другое. Так, Tele2 совместно с Clouty создала первый в России модный сервис на базе мобильных услуг и предоставили абонентам консультации профессиональных стилистов. В октябре Tele2 запустила новую программу лояльности «Больше», пользователи которой получают специальные предложения от партнеров и кешбэк на счет своего мобильного телефона.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.