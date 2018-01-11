Урожай зерна в России по итогам 2017 года составил рекордные 134,1 млн тонн

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В 2017 году в России собрали зерна на 11 процентов больше по сравнению с показателем 2016 года. Урожай зерновых составил 134,1 млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

Ранее ведомство прогнозировало, что сбор зерна в 2017 году составит 130,5 млн тонн в чистом весе. Так, в прошлом году в России был побит рекорд 1978 года, когда было собрано около 127 млн тонн зерна. В 2016 году данный показатель составил 120,7 млн тонн зерна.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что сельское хозяйство демонстрирует устойчивую положительную динамику. Эта отрасль является привлекательной для инвестиций и одним из «локомотивов развития экономики страны». По его словам, в стране также наблюдается рост производства продукции животноводства.