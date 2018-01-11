Уральский лесоруб в Рождество обезглавил бензопилой коллегу

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Лесоруб в Рождество отрезал товарищу голову бензопилой в городе Алапаевске Свердловской области. Об этом сообщают электронные СМИ Екатеринбурга.
Два товарища заготавливали дрова для сельчан, используя бензопилу. Рождество они начали отмечать заранее во время работы. После они зашли домой, где продолжили выпивать за столом. Между ними возникла ссора, которая кончилась убийством. Один лесоруб отрезал голову другому той самой бензопилой, которой они зарабатывали на жизнь.