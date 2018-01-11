Все новости Татарстан Россия

Общество

Челнинские зоозащитники издали свой журнал об отношениях человека и животных

11 января 2018, 23:24

Автором проекта выступил благотворительный фонд помощи бездомным животным «Азира».
В Татарстане стартует строительство первого приюта для бездомных животных
Специальную программу относительно безнадзорных животных решили выработать в Казани
В Архангельске отловили 30 бродячих собак, растерзавших ребенка
Россияне выступят за гуманное решение проблемы бездомных животных
В Казани пройдет благотворительный концерт помощи бездомным животным

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В январе вышел первый номер нового челнинского журнала «Лучшая жизнь», пишут «Челнинские известия».

Журнал посвящен взаимоотношениям человека и животных. Автором проекта выступил благотворительный фонд помощи бездомным животным «Азира».

Журнал будет выходить раз в месяц тиражом 500 экземпляров и распространяться бесплатно. Волонтеры хотели назвать свое издание «Из лап в лапы», но сочли такой заголовок некорректным.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд помощи бездомным животным «Азира» получил грант Президента РФ в 790 тысяч рублей. Освоить выделенные средства фонд должен в течение года.

Кроме издания журнала, представители организации проведут уроки добра в пяти школах, бесплатную стерилизацию животных, выставку «Кубок Барбоса».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter