Челнинские зоозащитники издали свой журнал об отношениях человека и животных

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В январе вышел первый номер нового челнинского журнала «Лучшая жизнь», пишут «Челнинские известия».
Журнал посвящен взаимоотношениям человека и животных. Автором проекта выступил благотворительный фонд помощи бездомным животным «Азира».
Журнал будет выходить раз в месяц тиражом 500 экземпляров и распространяться бесплатно. Волонтеры хотели назвать свое издание «Из лап в лапы», но сочли такой заголовок некорректным.
Ранее сообщалось, что благотворительный фонд помощи бездомным животным «Азира» получил грант Президента РФ в 790 тысяч рублей. Освоить выделенные средства фонд должен в течение года.
Кроме издания журнала, представители организации проведут уроки добра в пяти школах, бесплатную стерилизацию животных, выставку «Кубок Барбоса».