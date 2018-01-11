В новогодние каникулы россияне взяли на четверть больше займов

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В нынешние новогодние каникулы россияне стали чаще обращаться в микрофинансовые организации (МФО). Рост наблюдается как в разрезе месяцев, так и по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете саморегулируемой организации (СРО) «МиР».

Опрошенные СРО «МиР» микрофинансовые организации отметили рост выдачи займов в период с 1 по 8 января текущего года. В среднем количество выданных займов за это время выросло на 25 процентов по сравнению с декабрем. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, то рост составил 15 процентов, отмечают аналитики.

Выросли и объемы выданных россиянам кредитов. Так, по отношению к декабрю 2017 года рост составил более 30 процентов. Если же сравнивать с прошлым годом, то показатели увеличились на 20 процентов, говорится в отчете СРО.

«Декабрьско-январский период продемонстрировал усталость россиян от затянувшегося режима экономии. В период праздников большую часть своих доходов они направили на потребление», — рассказал руководитель одного из сервисов онлайн-займов.

Больше всего займов в новогодние праздники получили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также Свердловской области, Татарстана и ряда других регионов.