В Альметьевске «УАЗ» протаранил «скорую», пострадала фельдшер

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Альметьевске на улице Герцена микроавтобус «УАЗ» протаранил «скорую», пострадала фельдшер. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Инцидент случился сегодня в 5.45. Когда машина скорой медицинской помощи спешила на вызов, микроавтобус «УАЗ» протаранил 11 января в 5.45 утра на улице Герцена в Альметьевске. По предварительным данным, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «скорой помощи» «Форд Транзит».

В результате аварии пострадала пассажир «скорой помощи» – 28-летняя фельдшер Альметьевской станции скорой медицинской помощи. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга она госпитализирована.

В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении, полицейские выясняются все обстоятельства произошедшего.