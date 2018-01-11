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Общество, Культура

Национальная библиотека РТ присоединилась к акции «Выходи гулять»

11 января 2018, 18:38

Библиотекари проводили конкурсы и викторины, посвященные Году Льва Толстого в Татарстане, организовывали открытые чтения.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Национальная библиотека РТ приняла активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках всероссийской акции «Выходи гулять», сообщает пресс-служба учреждения.

В новогодние каникулы сотрудники библиотеки ежедневно устраивали на территории парка «Черное озеро» театрализованные праздничные представления «Библиотека в зимнем парке».

Библиотекари проводили интеллектуальные конкурсы и викторины, посвященные Году Льва Толстого в Татарстане, разыгрывали призы. Большой интерес у посетителей парка вызвали чтения в режиме открытого микрофона «Читаем Толстого на русском и татарском языках».

Для всех желающих были оформлены единые электронные читательские билеты. В акции приняли участие более 500 жителей и гостей столицы Татарстана.

 


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