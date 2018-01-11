Ситуация в московских аэропортах не отразилась на работе казанского

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Ситуация в московских аэропортах пока не отразилась на работе казанского. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал пресс-секретарь Международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.

Сегодня СМИ сообщили, что из-за обильного снегопада в Москве задержаны 42 рейса в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. О сбоях в работе аэропорта Жуковский не сообщалось.

Адель Гатауллин пояснил, что из Казани в Москву задержан только один рейс. Самолет должен будет вылететь в аэропорт Шереметьево. Задержка связана с техническими условиями.

«В настоящее время из Казани в Москву задерживается только один рейс по техническим причинам. Вылет аэробуса «320» авиакомпании «Аэрофлот» задержан с 12 до 19 часов», – рассказал Гатауллин.

В остальном расписание Международного аэропорта Казань не нарушено.