Умер гитарист хэви-метал-группы Motоrhead Эдди Кларк

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Британский музыкант, гитарист хэви-метал-группы Motоrhead Эдди Кларк скончался на 68-м году жизни, сообщает «Лента.Ру».



Кларк умер в больнице, где его лечили от пневмонии. Музыкант был последним из оставшихся в живых членов оригинального состава Motоrhead.

Эдди Кларк стоял у истоков основания музыкального коллектива, который считается основоположником хэви-металла. Основанная в 1975 году группа распалась в конце 2015 года после смерти Килмистера.

За свой стиль игры на гитаре музыкант получил кличку «Быстрый». В 2004-м гитарист занял 43-ю строчку в рейтинге ста лучших хеви-метал-гитаристов в истории по версии журнала Guitar World.