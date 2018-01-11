(Казань, 11 января, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Входящий в структуру ИА «Татар-информ» портал «Интертат» стал самым посещаемым татароязычным сайтом в мире (без учета ресурсов с двуязычным контентом).

По данным сервиса Liveinternet.ru, всего за последний месяц сайт intertat.tatar посетил 55 тыс. 851 человек. В том числе его читал 54 тыс. 921 уникальный пользователь из России. Посетителей из Татарстана в декабре было 30 тыс. 703.

Вторую позицию занимает сайт matbugat.ru. Его за месяц посетили 45 тыс. 519 человек из разных стран, в том числе 44 тыс. 705 уникальных посетителей из России. Посетителей из РТ было чуть более 28 тыс.

Третье место принадлежит сайту maratkabirov.com: 26 тыс. 682 уникальных посетителя со всего мира, 26 тыс. 383 из России и свыше 12 тыс. из Татарстана.

По совету волонтера татарской версии «Википедии» Фархада Фатхуллина, корреспондент ИА «Татар-информ» сопоставил значения Liveinternet.ru со значениями сервисов similatweb.com / alexa.com, также специализирующихся на анализе популярности сайтов. В Liveinternet.ru недоступна статистика по некоторым татарским сайтам, в частности, не видны значения по сайту azatliq.org, пояснил активист.

Данные SimilatWeb за декабрь также подтверждают, что сайт электронной газеты «Интертат» – самый посещаемый татароязычный веб-ресурс в мире.

1) intertat.tatar – 165 тыс. 740 визитов;

2) matbugat.ru – 148 тыс. 340 визитов;

3) baltaci.ru – 108 тыс. 230 визитов;

4) azatliq.org – 103 тыс. 30 визитов;

5) syuyumbike.ru – 98 тыс. 940 визитов;

6) atnya-rt.ru – 87 тыс. 840 визитов;

7) tatar-inform.tatar – 53 тыс. 850 визитов;

8) maratkabirov.com – 55 тыс. 630 визитов;

9) tmtv-online.ru – 52 тыс. 270 визитов;

Таковы данные на 10 января (учтены только сайты с указанными визитами, сайты с двуязычным контентом в статистику не включены).