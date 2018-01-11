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Экономика и финансы

«Татнефть» в 2017 году увеличила добычу нефти

11 января 2018, 19:16

По итогам прошлого года компания добыла 28,9 млн нефти, что на 0,9 процента больше, чем годом ранее.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Предприятия группы «Татнефть» в 2017 году добыли 28,9 млн нефти, что на 0,9 процента больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2017 году построено и сдано 762 скважины, что на 14 процентов больше, чем в 2016-м. Кроме того, пробурено и сдано 12 скважин за пределами Татарстана —  в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях. Годовой план по сдаче эксплуатационных скважин выполнен на 101 процент.

За прошлый год на объектах ПАО «Татнефть» капитально отремонтировали 2678 скважин.Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» переработал за год 8687,5 тыс. тонн сырья. 

Ранее сообщалось, что «Татнефть» планирует в этом году добыть 28,7 млн тонн нефти.


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