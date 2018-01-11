В Челнах в тестовом режиме начали работать «умные» светофоры

(Набережные Челны, 11 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах начали работать в тестовом режиме первые автомобильные светофоры с датчиками движения. Об этом сообщает издание «Жилой квартал».

Светофоры установили на остановках «Пединститут», «Челныгорстрой», «Орловка», а также на пересечениях проспектов Нариманова и Набережночелнинский, Академика Королева – Мира и на развязке проспекта Дружба народов.

Эти участки выбраны неслучайно. По данным ГИБДД, участок дороги от «Пединститута» до проспекта Дружбы народов является самым загруженным из челнинских магистралей. В час пик здесь нередко образуются пробки.

Внешне «умный» светофор почти ничем не отличается от обычного. Только специалист может заметить на нем два небольших черных детектора. По сути, это «глаза» светофора, с их помощью устройство без участия человека обрабатывает данные и принимает решение, когда включать нужный сигнал.

В тестовом режиме интеллектуальная система управления дорожным движением проработает до 1 марта. После этого светофорные объекты будут подключены к АСУДД (автоматической системе управления дорожного движения). За автомобильным и пешеходным потоками начнут наблюдать диспетчеры круглосуточно в онлайн-режиме. Филиалов АСУДД в Челнах пока нет, поэтому все светофоры нового поколения будут подключены к столичной системе управления.