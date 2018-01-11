Люди идут активно: в Татарстане начался сбор подписей за Путина и его конкурентов

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня в Москве состоялось первое непубличное заседание избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина. А в регионах страны идет активный сбор подписей в его поддержку.

Как самовыдвиженец Путин обязан предоставить в Центральную избирательную комиссию 300 тыс. автографов совершеннолетних граждан РФ, или по 7,5 тыс. из каждой области и республики. В Татарстане сбор подписей начат в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Зеленодольске.

Всего в республике работают 12 точек. В столице РТ их больше всего – шесть. На каждой имеются баннер, столик и два волонтера, предлагающих оставить подписи на специальных бланках. Но только тем, у кого есть с собой паспорт.

«С 12 часов дня началась наша смена. Люди подходят активно», – рассказала волонтер предвыборного штаба Владимира Путина Валерия Коновалова. За 15 минут с начала смены было собрано уже восемь подписей. «Народ с удовольствием приходит», – дополнил напарницу Ильдар Галимуллин.

Волонтеры трудятся в две смены по четыре часа каждая. Чтобы ничего не напутать и не упустить, во время новогодних каникул каждый прошел подготовку, как должен идти сбор подписей и кто может оставить свой голос в поддержку кандидата. Такое право имеют только совершеннолетние граждане России.

Работают волонтеры и здесь, и на других площадках республики на общественных началах. Специально людей не завлекают – граждане сами охотно подходят и оставляют свои подписи в поддержку Путина.

«У нас стабильность есть, зарплату платят, пенсию платят. Страна пошла в рост», – пояснила, почему пришла поставить свою подпись в поддержку кандидата, казанская пенсионерка Зинаида Булатова.

«Потому что я ему доверяю. Потому что я хочу быть спокойна за наше будущее, за будущее нашей страны», – обозначила причины своего выбора воспитатель детского сада Наталья Жданова.

«Справедливый мужик», – дал краткую характеристику кандидату Путину проходивший мимо с покупками пенсионер Константин Тимофеев. Потому не пожалел времени и остановился, чтобы оставить голос в поддержку самовыдвиженца.

Кроме предвыборного штаба Владимира Путина работу в республике развернули избирательные штабы кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак, руководителя «Яблока» Григория Явлинского и председателя «Партии Роста» Бориса Титова.

Им, как и Путину, предстоит собрать в Татарстане 7,5 тыс. подписей, но уже на всех – по 2,5 тыс. на каждого – как выдвиженцам от зарегистрированных партий. Всего до конца января им нужно представить в ЦИК по 100 тыс. автографов граждан в свою поддержку.

Штаб Бориса Титова в Казани открылся только сегодня в полдень. «Мы начали собирать подписи в период каникул. Пока мы не открыли штаб – собирали по своим знакомым, родственникам. Сегодня открылись – будем собирать здесь. Уже за сегодня собрали пять подписей», – рассказала глава предвыборного штаба Бориса Титова Александра Юманова.

Пятеро волонтеров и сторонников партии в основном работают поквартирно в Казани и Набережных Челнах. Пока собрано примерно 100 подписей, но до конца отведенного периода с поставленной задачей в штабе рассчитывают справиться.

За кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского подписи собирают более 100 человек. За каждую новую чистую (то есть оформленную по всем правилам) фамилию они получают по 100 рублей.

«Мы работаем с 10 часов утра и до 10 часов вечера. Людей принимаем до 9 часов. Приходят люди, ставят подписи. Начали мы 26 декабря, когда был открыт избирательный счет. На сегодняшний день собрано уже больше тысячи подписей», – рассказал руководителя штаба Руслан Зинатуллин.

Есть у этого кандидата сборщики подписей и в других городах Татарстана – Зеленодольске, Альметьевске и Азнакаеве. «Настоящий ажиотаж в штабе был вчера», – заметил Зинатуллин. Люди приходили целыми семьями, приезжали сборщики с «урожаем» за праздничные дни.

Подписи в поддержку Ксении Собчак в Казани собирают в штабе кандидата. А по Набережным Челнам ездит агитационный автомобиль, организуются кратковременные точки сбора подписей в различных торговых центрах и оживленных местах.

«Сейчас, как вышли администрации торговых центров из новогодних отпусков, я пытаюсь договориться с ними по поводу аренды, так как стойки других кандидатов там размещены. Однако сегодня мне отказали», – поделилась начальник предвыборного штаба Ксении Собчак в РТ Эльза Нисанбекова.

С просьбой помочь разобраться в ситуации здесь планируют обратиться в ЦИК. Пока же в основном упор делается на поквартирный обход. Собрано по республике уже около 1,5 тыс. подписей. В ближайшее время в штабе рассчитывают завершить работу, сообщила Нисанбекова.

Предоставить необходимое число подписей в Центризбирком кандидаты должны до 30 января. Но практически все уверены, что наберут даже больше голосов, чем нужно, причем значительно раньше.

Люди действительно проявляют серьезную активность. Пропускать нельзя ни одного этапа: выбирая Президента, жители страны выбирают будущее – то, как Россия будет жить и развиваться в ближайшие шесть лет.

«Это важно. Мы же видим – насколько наша страна за 25 лет изменилась», – отметила пенсионер Зинаида Булатова. «В марте пойду на выборы. Ну, надо же. Надо для России. Для потомства будущего», – подчеркнул житель Казани Константин Тимофеев. «Голосовать, я считаю, нужно обязательно. Потому что кто, если не мы? Мы сами делаем свою судьбу, свою жизнь. Будущее зависит от нас», – уверена в необходимости идти на выборы воспитатель ДОУ Наталья Жданова.



