В Татарстане в этом году стало на 33 работников аппаратов мировых судей больше

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с 1 января по решению Кабинета Министров республики число работников аппаратов мировых судей выросло на 33 человека. Об этом сообщил сегодня на церемонии вручения удостоверений мировым судьям в республиканском парламенте Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Сегодня в Татарстане работают 188 мировых судей, отметил глава парламента республики.

«Нагрузка на мировых судей Татарстана, как и в целом России, растет. Я считаю, что это естественно. У них есть определенный круг вопросов, по которым принимаются решения. Количество обращений возрастает. Это показатель, с одной стороны, доверия, – люди идут к мировым судьям для разрешения спорных вопросов, с другой – мы видим и то, что таких вопросов немало. Власть должна знать, что беспокоит людей», – сказал в беседе с журналистами Мухаметшин.

Глава Госсовета РТ добавил, что, несмотря на большую нагрузку, мировые судьи демонстрируют качественную работу. «Президент Татарстана поддерживает мировое судейское сообщество и в части создания условий для их работы, – подчеркнул он. – Создаются условия, чтобы правосудие осуществлялось быстро и по закону».

Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов проинформировал, что сегодня 70 процентов гражданских, 40 процентов уголовных дел и практически все административные правонарушения рассматриваются мировыми судьями.

«У нас есть месячный показатель нагрузки мировых судей. Так, в Татарстане в месяц каждый мировой судья рассматривает 250 различных дел и материалов», – констатировал он.

По словам Гилазова, в республике среди судей женщины составляют 46 процентов, мужчины – 54 процента, а в мировой юстиции женщин – 64 процента, мужчин – 36 процентов.