Мужчина вырезал семью из-за квартиры в Подмосковье

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Тройное убийство произошло в Егорьевском районе Подмосковья, преступник хотел забрать деньги от продажи квартиры. Об этом пишет «Российская газета».

В квартире в подмосковном Егорьевске нашли тела 64-летнего пенсионера и его 67-летней жены с ножевыми ранениями. Позже выяснилось, что их 42-летний сын тоже убит. По версии следователей СКР, тройное убийство совершил 38-летний мужчина. Он узнал, что семья его 42-летнего друга продала квартиру.

Сначала 38-летний мужчина убил друга и забрал у него ключи от квартиры, полагая, что там лежат наличные, полученные от продажи недвижимости. Там он застал родителей друга и зарезал их.

Подозреваемого задержали, в скором времени суд заключит его под арест. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».