Чистопольский музей-заповедник представил новую туристическую программу

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Интерактивную программу под названием «Купеческое воскресенье в Чистополе» представил Чистопольский государственный музей-заповедник. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Уникальность программы заключается в том, что гостям предлагается прожить один день в купеческом городе со всей соответствующей атрибутикой. Они погуляют по историческому центру, посетят храм, отведают традиционные для купеческой среды блюда и нанесут визит в настоящий купеческий особняк, где их встретят хозяева дома.

По словам участников программы, особенно яркие впечатления у них вызвало посещение двухэтажного дома купца Подуруева, где сейчас располагается Музей истории города.

«Хозяева дома» встретили гостей в гостиной, познакомили с бытом. Гости приняли участие в играх и розыгрышах, угостились купеческой клюквенной настойкой, послушали живую музыку и изготовили памятный оберег. В конце вечера гости посетили купеческую кладовую, где каждый смог выбрать понравившийся товар.